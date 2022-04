Vers 11 heures ce vendredi matin, une énorme déflagration a été entendue et ressentie dans le Tarn et le nord de la Haute-Garonne, d’Albi au nord de Toulouse en passant par Grisolles dans le Tarn-et-Garonne. « Le bruit semblait moins brutal que le passage du mur du son d’un avion, plus diffus », raconte Daniel, en télétravail chez lui à Fronton. Même son chat a tiqué.

Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à s’interroger sur le bruit de ce « bang supersonique ». De quoi raviver de mauvais souvenirs, car l’une des fois où une détonation a été entendue de Toulouse à Montauban en passant par Castres, c’était le 21 septembre 2001, le jour de l’explosion de l’usine AZF.

Mais c’est plus dans les airs que sur terre qu’il faut chercher l’origine de ce grand boum. Car il s’agissait bien du passage du mur du son par un avion. Au-dessus de la tête même de Daniel, puisque c’est dans la zone de Fronton qu’un Mirage 2000 de l’armée de l’air est passé en vitesse supersonique ce vendredi matin.

ℹ Un mirage 2000 a franchi le mur du son entre 10h51 et 10h59 lors d'un vol d'essai à haute altitude. Une forte détonation a été entendue dans l'ouest du département. — Préfet du Tarn (@prefet81) April 15, 2022

« C’est un vol d’entraînement pour les besoins de la police du ciel. Nous avons une réglementation pour atténuer les conséquences du passage du mur du son, nous volons ainsi à plus de 10.000 mètres, mais en fonction des conditions atmosphériques, cela peut créer des déflagrations plus audibles », indique à 20 Minutes un porte-parole de l’Armée de l’air. Il précise que quatre passages quotidiens du mur du son sont autorisés chaque jour, même s’ils n’ont pas forcément lieu. Et ils sont interdits entre 20 heures et 8 heures du matin.