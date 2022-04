Nous savions les poubelles être un sujet sensible à Marseille, mais pas entre voisin. Dans une dispute au sujet d’ordures domestique, un homme a abattu son voisin d’un coup de fusil, ce jeudi, à Marseille, rapporte BFMTV. Les deux hommes habitaient le quartier Saint-Louis, dans le 16e arrondissement.

La dispute aurait éclaté dans la matinée, peu avant que le mis en cause parte récupérer un fusil dans les locaux de son entreprise et tire sur son voisin au niveau de la hanche. Pris en charge par les marins-pompiers, ce dernier est décédé quelques heures plus tard à l’hôpital.