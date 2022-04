Mauvaise surprise pour un jeune homme de 25 ans à sa sortie de prison au début du mois d’avril. Lorsqu’il est rentré chez lui, à Saint-Gaudens, au sud de Toulouse, il s’est rendu compte qu’il manquait plusieurs objets de valeur dans son appartement, que ce soit une montre, un bagage de marque ou encore un sac. Pour une valeur qu’il estime rapidement à près de 13.000 euros.

Ce qui le surprend le plus, c’est que sa porte n’est pas fracturée et aucun signe de cambriolage n’est visible. Il décide de prévenir la police​ et déposer plainte. Rapidement, les enquêteurs vont orienter leurs soupçons vers l’ex-petite copine du jeune homme qui avait conservé les clés pendant sa détention. C’est en se rendant chez elle que les forces de l’ordre ont retrouvé une partie des affaires déclarées volées. Elle se trouvait toujours en garde à vue ce mercredi.