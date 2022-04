Trois petites journées. C’est le temps qu’il aura fallu aux enquêteurs de la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire parisienne pour retrouver et interpeller l’homme suspecté d’avoir violé une adolescente de 14 ans, samedi soir, dans le 20e arrondissement de Paris. Selon nos informations, confirmant celles de BFM TV, le suspect a été arrêté mardi matin en Seine-Saint-Denis. La garde à vue de cet homme, né en 1997 et très défavorablement connu des services, peut durer 48 heures.

L’adolescente a été agressée samedi soir, vers 20h15, alors qu’elle rentrait chez elle. Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect l’a suivie à sa descente du tramway à la station Adrienne-Bolland et s’est engouffré derrière elle dans l’immeuble. Il est monté dans l’ascenseur avec la victime et a commencé à la frapper à plusieurs reprises, comme le relate le site Actu 17. Le suspect l’a ensuite conduite au sous-sol, où se trouvent les caves, et a abusé d’elle.

Investigations techniques

Alerté par les cris de l’adolescente, un voisin est descendu au sous-sol, provoquant la fuite de l’agresseur. Secourue par les pompiers, la jeune victime a été transportée à l’hôpital Robert-Debré, dans le 19e arrondissement. Le parquet a alors ouvert une enquête, confiée aux limiers de la BPM. Les policiers ont retrouvé la trace du suspect grâce aux investigations techniques qu’ils ont menées dans un laps de temps très court, souligne une source proche du dossier.