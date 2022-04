L’enquête se poursuit ce mercredi après l’agression au couteau d’un homme à proximité de l’école élémentaire Jules-Verne à Villenave-d’Ornon en Gironde. Lundi, vers 16h30, le suspect a semé la panique autour de l’établissement pendant de longues minutes avant finalement d’être interpellé grâce à l’utilisation d’un taser.

Que s’est-il passé ?

La scène a débuté en fin d’après-midi dans la rue. Une femme et un homme se disputent au point qu’une altercation éclate. C’est à ce moment-là qu’un autre approche et tente de s’interposer. En réponse, il reçoit un coup de couteau à la gorge. « Cette personne a immédiatement été prise en charge par les secours et emmenée à l’hôpital mais son pronostic vital n’était pas engagé et elle est ressortie dans la journée. Nous attendons les conclusions du médecin légiste », explique une source proche de l’enquête.

Le suspect est un Girondin de 21 ans. Selon les premières investigations, il était venu à la rencontre de son ex-compagne pour tenter de renouer.

L’agresseur s’est-il introduit dans l’école avec son couteau ?

« Oui », répond le parquet de Bordeaux. En effet, le suspect a continué son chemin jusqu’à l’établissement scolaire Jules-Verne où des parents attendent leurs enfants à cette heure-ci. Selon France Bleu, il a même fait une dizaine de pas dans l’école avec son couteau à la main avant que le personnel l’aperçoive et crie pour le faire fuir. « Il n’a blessé ou tenté de blesser aucun enfant », précise la procureure de la République. Les élèves étaient à l’intérieur, pour le goûter.

Ont-ils été témoins de la scène ? L’enquête est en cours. L’Education nationale a en tout cas mis en place une cellule d’accompagnement psychologique pour répondre aux interrogations des enfants et du personnel.

Le suspect a-t-il tenté de s’en prendre aux forces de l’ordre ?

Le suspect, qui a des antécédents psychiatriques, quitte alors l’école. Des parents tentent de le calmer mais rien n’y fait. Dès l’arrivée des policiers et d’une équipe de la brigade anticriminalité, il se dirige vers eux toujours avec son couteau à la main. « Les investigations sont encore en cours pour déterminer les circonstances exactes de son interpellation et son attitude à l’égard des forces de l’ordre qui a tout de même nécessité l’utilisation du pistolet à impulsion électrique », rappelle le parquet de Bordeaux.

Interpellé, le présumé agresseur a été hospitalisé en service spécialisé, son état étant jugé incompatible avec une mesure de garde à vue. Il n’a aucun antécédent judiciaire. « Les investigations sont toujours en cours et il reste des victimes à identifier », précisent les autorités.