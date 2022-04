Des investigations ont lieu depuis une semaine dans la métropole de Lyon, au sujet d’un logement insalubre. Comme le révèle Le Progrès, une petite fille de 7 ans a ainsi été retrouvée le 5 avril dans une errance totale. Son école s’était inquiétée de sa situation et avait donné l’alerte, puisqu’elle était déscolarisée depuis plusieurs semaines.

La fillette s’était parfois échappée de son domicile pour rejoindre des camarades d’école, et le personnel scolaire avait alors constaté sa perte de poids et son errance. Les forces de l’ordre se sont rendues la semaine passée à son domicile, où elle vivait avec sa mère et son beau-père. Elles y ont découvert des détritus et des excréments qui jonchaient le sol du logement, alors que le réfrigérateur ne contenait que de la nourriture en décomposition.

Livrée à elle-même dans des conditions terribles, l’enfant vient d’être mise en sécurité dans une structure d’accueil adaptée de la métropole de Lyon. Les investigations en cours devraient conduire sa mère (26 ans) et son beau-père (23 ans) à un accompagnement social.