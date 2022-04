Il s’est écrasé juste après son décollage. Dimanche matin, le crash d’un avion de tourisme a fait trois morts à l’aéroport de Trémuson près de Saint-Brieuc ( Côtes-d’Armor). Le drame s’est produit aux alentours de 11h20. Alors qu’il était en phase de décollage, l’aéronef s’est abîmé à moins de 200 mètres de la piste dans un champ de colza.

Les trois personnes qui se trouvaient à bord de l'avion sont décédées sur le coup. Il s’agit du pilote, « un homme de 62 ans demeurant à Saint-Brieuc » et des deux passagers, « une femme et un homme, tous deux âgés de 27 ans et demeurant à Pordic qui semblaient effectuer un vol de loisir », indique dans un communiqué Nicolas Heitz, procureur de la République de Saint-Brieuc.

L’avion avait été récemment révisé

Au lendemain du drame, on ignore encore les raisons du crash de l’avion, un appareil de marque Robin et de type DR400 datant de 2008. Selon les premiers éléments, l’avion, qui appartient à l’aéroclub de Trémuson, avait été « récemment révisé », selon le communiqué du parquet. Le pilote disposait également d’une licence en règle et avait volé pour la dernière fois en février. Les conditions météorologiques étaient par ailleurs « compatibles avec le vol envisagé », précise Nicolas Heitz. Une autopsie du corps du pilote doit avoir lieu ce lundi à l’institut médico-légal de Rennes.

⚠️ Accident mortel du #DR400 immatriculé F-GXYZ survenu ce matin à @VilledeStBrieuc / événement survenu au moment du décollage de l’aéroport de Saint Brieuc Armor / @BEA_Aero sur place depuis cette après-midi / Enquête de sécurité ouverte. pic.twitter.com/ENFhcEn7su — BEA ✈️ ⚙️🔬🇫🇷 (@BEA_Aero) April 10, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Dans le même temps, le Bureau d’enquête accident (BEA) a annoncé l’ouverture d’une enquête administrative pour déterminer les causes de cet accident d’avion. La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens a été désignée pour assurer la direction de l’enquête, en co-saisine avec la gendarmerie des transports aériens et la compagnie de gendarmerie de Saint-Brieuc.