Trop odorant ? Pas assez fait ? On ne connaît l’origine de la bagarre géante qui a opposé samedi soir une centaine de personnes à la foire aux fromages de Coulommiers, en Seine-et-Marne. C'est Le Parisien qui rapporte l'affaire.

#Soutien

Hier soir, à #Coulommiers, 6 policiers ont été blessés dans l'exercice de leur mission #Protéger.@Policenat77 leur apporte tout son soutien et leur souhaite un prompt rétablissement. pic.twitter.com/wDKTXGviRC — Police nationale 77 (@PoliceNat77) April 10, 2022

La police est intervenue rapidement, et c’est elle qui donne les détails de cette rixe, à laquelle des gens du voyage du secteur et de l’Aisne seraient mêlés. Une trentaine d’entre eux s’en sont pris à la police et à la gendarmerie venue en renfort. Six membres des forces de l’ordre ont été blessés. Six suspects ont été interpellés.

La foire doit s’achever ce lundi. Désormais, elle est sous étroite surveillance policière, précise actu.fr. Même si l’organisateur de l’évènement ne souhaite pas en faire tout un fromage.