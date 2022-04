Ils ont été éjectés à la mer. Une jeune femme de 25 ans est morte, samedi, après qu’une vague déferlante l’a fait tomber d’un semi-rigide en Vendée. Un trentenaire, tombé lui aussi à l’eau, était en état d’urgence absolue, a-t-on appris auprès des secours. Selon la préfecture maritime de l’Atlantique, il a été transféré par hélicoptère aux urgences de La Roche-sur-Yon après avoir été pris en charge par un pompier et un médecin, à bord d’une vedette de la SNSM.

Vers 14 heures, les deux victimes se trouvaient au large de l'île d'Yeu quand leur embarcation « a pris une déferlante », a indiqué le Codis de Vendée. « Après les recherches, on a retrouvé la totalité des personnes, deux dans l’eau et celle dans l’embarcation », selon la même source. Cette troisième personne, un homme de 36 ans qui est resté à bord, est « choqué ». L’accident a eu lieu non loin de la pointe du But, dans l’ouest de l’île.