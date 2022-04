Un homme de 46 ans a été interpellé à Toulouse après la neutralisation ce vendredi d’un engin explosif artisanal déposé en pleine messe dans la cathédrale Saint-Etienne. 20 Minutes fait le point sur ces événements qui, s’ils n’ont fait aucun blessé, ont soulevé l’inquiétude et l’émotion.

Que s’est-il passé pendant la messe de 8 heures ?

Vers 8h40, quarante minutes après le début d’une messe qui réunissait une quarantaine de fidèles, un homme, dont le visage était en partie caché par un masque chirurgical, a pénétré dans la cathédrale par la porte du parvis, côté préfecture. Il a remonté l’allée pour déposer un paquet sur les marches de l’autel. Un sacristain, dont l’archevêque de Toulouse salue le sang-froid, a tenté de le ceinturer. En vain. L’intrus s’est enfui par là où il était arrivé.

Le père Jean-Jacques Rouchy, qui officiait, a immédiatement fait évacuer l’édifice. Il n’y a pas eu de panique.

Que contenait ce colis piégé ?

Les démineurs sont entrés en action tandis que les forces de police déployaient un premier périmètre de sécurité autour de la cathédrale, qui jouxte la préfecture. La zone de sécurité côté parvis a été élargie vers 10 heures. Car le paquet ne s’est pas révélé anodin. Peu d’éléments ont filtré, mais il contenait bien un engin explosif artisanal. Sans que celui-ci soit a priori relié à un système de mise feu. « Des analyses sont en cours » mais le parquet de Toulouse confirme que la boîte introduite dans la cathédrale contenait « de l’acide et d’autres éléments ».

Quel est le profil du suspect ?

L’homme en fuite – en jean et parka noire et coiffé d’une casquette grise – a été filmé par les caméras de vidéosurveillance de la ville. Les enquêteurs de la police judiciaire ont pu rapidement l’identifier. Il a été interpellé à 13h25 par la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) à Balma, dans la banlieue de Toulouse, alors qu’il y regagnait son domicile.

Grâce à la mobilisation des Polices nationales, municipales et de Tisséo, le suspect a été arrêté sans victime à déplorer. La vidéo protection prend tout son sens et prouve son efficacité. Tout mon soutien aux fidèles touchés par cet évènement.https://t.co/TWcTKFQ6uV — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) April 8, 2022

L’homme de 46 ans est déjà connu de la justice pour plusieurs affaires de droit commun. Deux d’entre elles ont donné lieu à un classement sans suite pour irresponsabilité pénale, dessinant le profil d’un homme atteint de troubles psychologiques. L’homme, qui n’est pas fiché S ni signalé pour une radicalisation, a été placé en garde à vue. Mais il n’avait toujours pas été interrogé en milieu d’après-midi dans l’attente d’un feu vert médical. La perquisition menée chez lui n’a pas permis de retrouver d’éléments pouvant laisser penser qu’il se préparait à des actes de violence.