La police a lancé un appel à témoins, après la disparition de Marwa, une adolescente de 14 ans, à Montpellier (Hérault). Elle a disparu le 5 avril, à 13 heures 30, aux abords du collège des Garrigues, dans le quartier de la Mosson.

Selon l'appel à témoins diffusé par la police, elle a de longs cheveux noirs et frisés, les yeux marron et mesure 1,60 m. Elle portait une doudoune de couleur noire sans manche, un jean bleu, un pull blanc, des chaussures noires et blanches et un sac à dos.

#DisparitionInquiétante | 🚨 depuis le 05/04 de la jeune Marwa âgée de 14 ans dans le secteur de la #Mosson

👉 Toute personne susceptible d'apporter des informations peut contacter la sûreté départementale en composant ☎️ 0699474061 ⤵D'avance merci pour vos RT pic.twitter.com/BejS0SRhJS — Police nationale 34 (@PoliceNat34) April 7, 2022

Toute personne susceptible d’apporter des informations qui pourraient permettre de la retrouver peut contacter la sûreté départementale au 06.99.47.40.61. La police indique que ses services sont « totalement impliqués dans les recherches ». A l’initiative de la famille, un ratissage de la zone où elle a disparu doit avoir lieu ce vendredi matin.