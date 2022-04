Le 10 mars, un glaciériste de 31 ans qui se trouvait avec deux autres alpinistes sur les cascades de glace du cirque de Gavarnie, dans les Hautes-Pyrénées​, dévissait sur une centaine de mètres après avoir été déstabilisé par une première avalanche. Les secouristes du Peloton de gendarmerie de haute-montagne qui intervenaient sur place pour leur venir en aide étaient aussi touchés par une seconde avalanche. Ils avaient réussi à s’extraire avant qu’une troisième masse de neige ne se détache et à sauver un autre glaciériste.

Risque de suravalanche

En raison des conditions climatiques et d’intervention sur place, les militaires n’avaient pas pu intervenir plus tôt sur place pour retrouver le corps de ce moniteur de ski. Ils y sont retournés dimanche et ont trouvé le corps de cet homme originaire de Saint-Geours-de-Maremne, dans les Landes, à proximité du cirque de Gavarnie.

« Le risque majeur était la suravalanche, on devait travailler avec les prévisionnistes et limiter le temps de présence aux meilleures heures de la journée. Il a été retrouvé dans l’axe de l’avalanche mais assez loin de la paroi rocheuse, il a vraiment été emporté », a indiqué Jean-Marc Bougy, le commandant du peloton de Pierrefite-Nestalas, qui intervenait sur place avec les secouristes de la CRS de Lannemezan.