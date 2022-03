Il n’avait pas déposé de plan de vol, ne répondait pas à la radio et avait même pénétré des zones interdites. Un avion léger en provenance d’Italie et « qui était entré dans l’espace aérien national en contrevenant à plusieurs règles de circulation aérienne » a été intercepté ce mercredi matin dans le sud de la France par un avion de chasse, a indiqué l’armée de l’air et de l’espace. L’avion a notamment perturbé le trafic aérien à Nice.

L’intervention s’est déroulée « ce matin à 09h05, dans le cadre de la posture permanente de sûreté aérienne », a encore détaillé l’armée. L’appareil a été « dérobé » de l'autre côté de la frontière, selon Europe 1. Il « appartenait à une école de formation au pilotage italienne », précise l’armée.

Accueilli par les forces de sécurité intérieure

L’avion a été intercepté par un Mirage 2000 à proximité de Toulon. Escorté, il s’est posé à Aix les Milles où il a été accueilli par un hélicoptère Fennec de la police du ciel avant d’être pris en charge par les forces de sécurité intérieure.

Toujours selon Europe 1, le pilote le pilote, un homme sans papiers d’identité sur lui et déclarant être né le 19 septembre 1988 en Slovaquie, n’a pas opposé de résistance.

En 2021, 170 situations anormales ont nécessité l’intervention d’avions de chasse ou hélicoptères de l’armée de l’air.