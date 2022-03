Les propriétaires de cette maison, à Lattes (Hérault), près de Montpellier, ont sans doute la frayeur de leur vie, ce vendredi matin : pour une raison encore inconnue, un camion poubelle, qui effectuait sa tournée dans le quartier, s’est encastré violemment dans le garage de leur pavillon, indiquent les sapeurs-pompiers.

Le conducteur, âgé de 46 ans, a été légèrement blessé par le choc. Il a été transporté au CHU de Montpellier. Deux passagers se trouvaient à l’arrière du véhicule : l’un d’eux, âgé de 53 ans, a été également légèrement blessé et transporté à l’hôpital, et le second, âgé de 38 ans, est indemne, et il a été pris en charge par son employeur.

Les habitants, qui se trouvaient dans la maison au moment du choc, n’ont pas été blessés. Le garage de la maison risque toutefois de s’effondrer. Une équipe spécialisée dans le déblaiement des sapeurs-pompiers a été dépêchée sur les lieux.