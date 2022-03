Qu’on se le dise, l’hospitalité s’arrête parfois aux coins à champignons. Selon La Dépêche du Midi, des tags on ne peut plus explicites et hostiles sont apparus dimanche sur les hauteurs de la commune d’Auzat en Ariège : « Morilles = pneus crevés », disaient les inscriptions tracées à la peinture noire et en lettres capitales sur du mobilier urbain.

Cette démonstration d’hostilité a selon le quotidien régional heurté le maire de la commune qui s’est résolu à déposer plainte contre X. D’autant qu’il ne s’agit peut-être pas de menaces en l’air. L’an dernier, à la saison des morilles, des cueilleurs ont effectivement dû s’activer sur leur cric avant de rentrer chez eux.