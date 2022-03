Le corps d’un homme calciné a été découvert dans un champ, jeudi soir à Thizy-les-Bourgs (Rhône), par une quinzaine de pompiers alertés par le feu. Comme le révèle Le Progrès, les circonstances ayant mené à ce drame ne sont pas encore connues.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le corps sans vie pourrait être celui d’un homme de 70 ans originaire du secteur. Le véhicule retrouvé à une centaine de mètres du corps pourrait en effet appartenir à la victime, qui aurait voulu brûler des déchets dans le champ.

Les brigades de gendarmerie de Thizy-les-Bourgs et de Lamure-sur-Azergues (Rhône) se sont rendues sur place jeudi soir, tout comme la brigade de recherche de Villefranche-sur-Saône et les techniciens de l’identification criminelle de Lyon. Selon Le Progrès, il n’y aurait pas de témoins et la piste criminelle serait pour le moment écartée par les enquêteurs.