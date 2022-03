Le parquet de Bordeaux annonce ce jeudi la mise en examen de trois personnes dans le cadre d’une vaste enquête sur un possible système de dopage de chevaux dans le monde des courses hippiques. Cinq autres vont aussi l’être sous peu. Il leur est reproché des faits présumés de « dopage équin », « escroquerie en bande organisée », « participation à une association de malfaiteurs » et « exercice illégal de la profession de vétérinaire », a expliqué Frédérique Porterie, la procureure de la République.

Placés sous contrôle judiciaire, ils sont interdits de fréquenter les hippodromes et d’exercer toute activité en lien avec les chevaux de course. Ces mises en examen font suite à l’interpellation mardi de plus de 20 personnes – « principalement des entraîneurs de chevaux de courses (galop et trot), vétérinaires et pharmaciens »- dans sept régions françaises ainsi qu’en Espagne (une personne) et en Italie (une personne).

Une douzaine de courses où des chevaux dopés auraient remporté un prix

Quelque 80 policiers ont pris part au coup de filet, ainsi que « des effectifs de la police basque », en Espagne, et « des carabiniers de Bologne », en Italie, selon la même source. Des « produits pharmaceutiques interdits » ont été découverts. D’après le parquet, l’affaire a débuté en juin 2020 après le signalement de colis livrés à une écurie de l’hippodrome de La Teste-de-Buch en Gironde et susceptibles de contenir des produits pharmaceutiques dopants. Ces produits provenaient d’Espagne, selon une source policière.

L’enquête a permis « l’identification de plusieurs filières organisées, qui importaient, diffusaient et faisaient usage de produits pharmaceutiques réglementés ou interdits afin d’améliorer les performances des équidés lors des courses », selon le parquet de Bordeaux. Selon une source policière, qui assure qu’il s’agit de la « plus grosse » affaire de ce type en France avec « 30 points d’intérêt », les enquêteurs ont pour l’heure répertorié une douzaine de courses où des chevaux dopés auraient remporté un prix et des produits dopants provenaient aussi d’Italie.

En décembre, un large coup de filet avait déjà eu lieu dans ce milieu des courses hippiques dans le cadre d’une information judiciaire ouverte en septembre à Aix-en-Provence. Une dizaine de chevaux avaient été saisis et six personnes mises en examen.