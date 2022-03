La macabre découverte a été faite en fin d’après-midi. Dimanche, le corps d’un jeune homme a été retrouvé par les pompiers dans un fossé à Couffé (Loire-Atlantique). Selon le service départemental d’incendie et de secours (Sdis), la victime se trouvait en arrêt cardiorespiratoire, et n’a pu être sauvée. Selon les premières constatations, il s’agissait d’un jeune homme d’environ une vingtaine d’années.

D’après le journal Presse-Océan, l’autopsie a permis d’en savoir plus sur les circonstances de la mort, en écartant en tout cas la piste criminelle : aucune trace de coups ni de collision avec une voiture n’a été relevée. « Une possible consommation excessive d’alcool » pourrait être la cause du décès de ce jeune homme, qui rentrait chez lui à pied au moment du drame. Il avait passé la soirée dans une salle municipale, où une fête était organisée.