Un couple de ressortissants sud-américains a été arrêté et placé en garde à vue au commissariat de Nîmes. Ils sont soupçonnés de prostitution aggravée et de traite d’humains.

A leur domicile, 25.000 euros ont été découverts. Mais les policiers pensent que le business était beaucoup plus lucratif. Ils estiment les revenus du couple à deux millions d’euros par an. Le duo aurait monté une petite entreprise avec une application développant le type de prestations et les tarifs de la vingtaine de Sud-Américaines travaillant pour lui, à Nîmes, mais aussi dans le sud-est ou l’est de la France. Les sommes gagnées auraient été partagées pour moitié avec le couple, lui un Franco-Péruvien âgé de 32 ans, elle une Vénézuélienne de 29 ans.

Alertés par les voisins

Ce sont les enquêteurs de Nîmes qui ont découvert le trafic lors de la perquisition d’un appartement dans la préfecture du Gard, au cours du mois de décembre. Alertés par le voisinage lassé des allées et venues incessantes, les membres du groupe Economie souterraine de la sûreté départementale avaient alors interpellé deux femmes et un client. Avant de rapidement remonter la filière.

Le couple a été arrêté lundi dans un appartement d’Aix-en-Provence avant d’être transféré à Nîmes. Au cours de leur garde à vue, l’un et l’autre auraient en partie reconnu les faits, mais minimisé leur implication dans ce trafic. A l’issue de leur garde à vue, ils devraient être déférés au parquet.