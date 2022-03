Deux personnes transgenres ont été agressées par deux individus vers 1 heure du matin, ce mercredi, dans le centre de Nice et l’une d’entre elles a été blessé à l’arme blanche, a indiqué à 20 Minutes le procureur de la République de Nice, confirmant une information de BFM Côte d’Azur. « Son pronostic vital n’est pas engagé », a précisé Xavier Bonhomme.

Le procureur confirme également que les deux suspects, deux jeunes hommes âgés de 19 et 24 ans, ont été interpellés après avoir pris la fuite et sont actuellement en garde à vue. Il fait savoir que « l’un est déjà connu de la justice pour des faits de petite délinquance » et que « l’autre est inconnu ».

BFM, qui cite une source policière, indique qu’un des individus aurait dit « vouloir tuer un PD et devenir martyr » et aurait invoqué « Allah ». Information que le procureur n’a pas pu confirmer dans l’immédiat, « les auditions étant en cours ».