Un trafic régi en famille et une main-d’œuvre recrutée en région parisienne. Vingt-deux personnes ont été arrêtées à Toulon, dans le Var, mardi dans une enquête sur un vaste trafic de cocaïne, rapporte France Bleu Var.

Le trafic était géré par une famille qui employait des petites mains recrutées à Paris et qui était changée tous les mois. Pour son business, la petite entreprise avait réquisitionné un immeuble de quatre étages d’une cité plutôt tranquille et enregistrait un chiffre d’affaires estimé à 10.000 euros par jour. Certains des habitants qui avaient dénoncé le trafic avaient subi des représailles et des menaces, précise la radio publique.