L’enquête a porté ses fruits. Quatre hommes de nationalité française ont été arrêtés la semaine dernière en Loire-Atlantique et en Seine-et-Marne pour une série de vols en bande organisée, d’incendies de véhicules et de recels, rapporte la gendarmerie nationale. Deux d’entre eux sont suspectés d’avoir « volé des bennes dans les locaux de sociétés et d’ateliers municipaux de communes » majoritairement en Vendée​.

Des camions dotés d’un bras hydrauliques (camions ampli roll) étaient également dérobés avec « pour finalité de les désosser et de revendre des pièces détachées, notamment des grues, denrées rares sur le marché de l’occasion ». Les préjudices sont très importants, de l’ordre de 166.000 euros.

Ils louaient les bennes volées

Les deux autres individus interpellés sont mis en cause en qualité de receleurs. « Les enquêteurs ont découvert un vrai business autour de ces bennes. Un des receleurs a ainsi été identifié comme auto-entrepreneur mettant notamment à disposition les bennes volées, qu’il a préalablement maquillées, à diverses sociétés moyennant finance », précise la gendarmerie.

En complément des interpellations, six véhicules et près d’une dizaine d’armes ont été saisis. Plusieurs bennes ont été restituées aux victimes. Deux suspects ont été placés en détention provisoire dans l’attente de leur jugement.