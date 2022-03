Un jeune conducteur de 26 ans circulait tranquillement au volant de sa petite citadine dimanche soir dans le secteur de Compans-Caffarelli, à Toulouse, lorsqu’il s’est fait violemment agresser par des inconnus. Il était arrêté à un feu rouge et regardait en direction de quatre hommes qui se trouvaient devant l’entrée d’un hôtel, lorsque ces derniers ont semble-t-il peu apprécié leur échange de regard.

Ils se sont alors rués sur le véhicule du jeune homme, et l’un d’entre eux, armé d’une batte de baseball, a fracassé le véhicule et blessé son propriétaire au niveau du bras. Ce dernier, s’est enfermé dans sa voiture et a réussi à appeler la police. A leur arrivée, les forces de l’ordre ont pu constater que les vitres de la citadine étaient cassées et la carrosserie enfoncée.

Au même moment, un homme sortait de l’hôtel et sa victime l’a aussitôt désignée aux policiers comme étant l’auteur principal des coups. Interpellé, le jeune homme de 21 ans, déjà connu des services de police pour violences, a été placé en garde à vue. Ses acolytes sont toujours recherchés.