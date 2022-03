Un peu plus de quinze jours après la révélation de plusieurs signalements de piqûres de clients ayant fréquenté des établissements nocturnes festifs nantais, de nouveaux cas ont été portés à la connaissance de la justice, rapporte le procureur de Nantes ce lundi après-midi. Au total, 23 signalements de personnes piquées aux membres, au dos, ou à l’épaule par un objet indéterminé ont été recensés à ce jour. Les deux derniers signalements ont été formulés au cours de ce week-end. Dix-sept plaintes ont été déposées, précise Renaud Gaudeul, procureur de la République, lequel a ouvert une enquête pour « administration de substances nuisibles » et « violence volontaire avec arme ».

Les victimes sont très majoritairement des femmes, âgées entre 18 et 30 ans. Les faits se sont produits dans huit établissements, à des heures différentes, « parfois au cours d’une même nuit ». Dans l’attente d’analyses complémentaires, les prélèvements sanguins et urinaires effectués rapidement sur 16 victimes n’ont, pour l’heure, pas permis d’établir qu’il y avait eu injection d’un produit, en particulier du GHB,surnommé la « drogue des violeurs ». « Les résultats sont négatifs au GHB. Tous les toxiques sont recherchés », confirme Renaud Gaudeul, bien en peine de donner, à ce stade, une explication au phénomène non observé ailleurs en France.

S’agit-il d’une seringue ou d’autre chose ?

« Les piqûres ont été objectivées par un médecin dans la majorité des cas », indique le procureur, tout en reconnaissant que la nature de l’objet employé ne peut être précisée. « On n’a retrouvé aucune seringue », ajoute-t-il. Toutes les victimes présentaient une trace suspecte à un endroit du corps. Certaines ont rapporté avoir ressenti des vertiges ou des maux de tête. Rien d’autre. Aucune agression sexuelle n’est suspectée, selon le parquet de Nantes.

« Je comprends l’inquiétude mais je ne suis pas en mesure de donner une réponse, réagit Renaud Gaudeul. Les investigations se poursuivent. Les services de police restent extrêmement mobilisés sur ce sujet. » Des surveillances dans les bars et discothèques nantais sont, notamment, opérées. Les établissements eux-mêmes ont renforcé leur sécurité pour tenter de rassurer la clientèle.

Un suspect avait été interpellé fin février puis placé en garde-à-vue. Mais il a été mis hors de cause et relâché « sans suites », précise le procureur