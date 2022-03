Jorge Arias, un ostéopathe de 51 ans, comparaît ce lundi à la cour d’assises de Lyon pour viol. Les faits remontent à l’été 2014. Selon la plainte de la jeune femme, aujourd’hui âgée de 27 ans, le praticien se serait livré à des attouchements et des actes sexuels lors de séances d’ostéopathie, dans son cabinet du 9e arrondissement de Lyon.

La victime fait état d’une emprise psychologique exercée dans un contexte médical, alors qu’elle éprouvait des difficultés personnelles. Elle a expliqué que le praticien, qui lui avait été recommandé par un proche, l’avait incitée à suivre « une méthode nouvelle » qui s’est traduite par des actes sexuels.

L’accusé a reconnu les faits

Traumatisée, la jeune femme a porté plainte quatre ans plus tard, en mai 2018, après avoir lu des comptes rendus du premier procès de Jorge Arias pour des faits similaires commis entre 2013 et 2015 sur six victimes. Il avait été alors condamné à douze ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles.

« Le premier procès évoqué dans la presse lui a permis d’avoir le courage de déposer plainte. Cette affaire montre les mécanismes de l’emprise et de la manipulation par un discours médical », a estimé Me Mélissa Masseron, l’avocate de la victime.

« Les faits de ce procès s’inscrivent dans une période pour laquelle mon client a déjà été condamné à douze ans de prison. La victime de cette affaire n’avait pas été identifiée à l’époque. Il a reconnu les faits, il ne conteste pas sa responsabilité », a fait valoir l’avocat de la défense, Me Samir Driss.