Parmi les nombreuses affaires criminelles couvertes par 20 Minutes depuis vingt ans, l’affaire Dupont de Ligonnès est, à coup sûr, la plus marquante. Et la plus suivie. La violence des faits et le mystère entourant la disparition du père de famille ont tout à la fois horrifié et passionné les lecteurs. Cette affaire a commencé pour moi avec un souvenir très précis. Le 21 avril 2011, en fin de matinée, j’étais au palais de justice de Nantes pour assister à une conférence de presse du procureur de l’époque, Xavier Ronsin. Nous avions eu beaucoup d’échanges avec lui les semaines précédentes concernant l’assassinat de Laetitia Perrais par Tony Meilhon qui venait déjà de bouleverser la France entière.

Cette fois-ci, nous étions tous convaincus que le procureur allait simplement lancer un appel à témoins après la disparition surprenante, qui venait de nous être signalée, d’une famille nantaise de six personnes. Mais Xavier Ronsin est en retard. Les minutes s’égrainent dans la salle de réunion, on s’impatiente, on perçoit également une agitation dans les bureaux voisins. Le procureur se présente finalement, le visage grave, et annonce la découverte d’au moins un corps sous la terrasse. Stupéfaction. Il expliquera, de manière assez transparente, avoir été prévenu cinq minutes avant par le commissaire de police.

Xavier Ronsin, procureur de Nantes, le soir du 21 avril 2011. - J-S.Evrard/AFP

Les fouilles se sont prolongées toute la journée au domicile des Ligonnès. Je me souviens de cette grande bâche noire tendue à la hâte pour empêcher les dizaines de badauds et journalistes d’observer les allées et venues de la police scientifique, puis les sorties des corps depuis la rue. J’ai encore le souvenir, glaçant, des cinq fourgons mortuaires alignés les uns à côté des autres devant la petite église Saint-Félix sept jours plus tard. De cette foule immense emplissant les rues pour exprimer son émotion aux obsèques. De la sidération des camarades de classe et enseignants des victimes que j’avais rencontrés. Je me souviens aussi de ces enquêteurs improvisés sur le Web, en quête du moindre élément de passé numérique des protagonistes, phénomène nouveau à l’époque.

Les obsèques d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses quatre enfants, le 28 avril 2011 à Nantes. - F.Perry/AFP

Xavier Dupont de Ligonnès, lui, n’a plus laissé de trace depuis le 15 avril 2011. La sensation qu’il serait inévitablement attrapé s’est estompée au fil des fausses pistes. Est-il mort ? Est-il vivant ? Tout le monde a une théorie. J’ai échangé avec plusieurs spécialistes du dossier ayant développé des avis radicalement opposés. Impossible, dans ces circonstances, de me forger une conviction personnelle, même aujourd’hui. Je suis en revanche convaincu, comme Xavier Ronsin, que l’on saura la vérité tôt ou tard.