Ce samedi vers 4h50, deux hommes se sont fait violemment agresser par un groupe d’individus, quai Rambaud (Lyon 7), alors qu’ils sortaient d’une discothèque, rapporte Le Progrès. Agés de 21 et 23 ans, les victimes sont respectivement gardien de la paix et policier adjoint à Lyon. Ils étaient accompagnés d’une jeune femme qui a été prise à partie et importunée par des individus. Ses deux amis se sont interposés, et ont reçu des coups en retour.

Frappé au sol jusqu'à l'évanouissement

L’un d’eux a alors déclaré leur statut de policiers. Loin d’avoir un effet dissuasif, cela a redoublé les violences, les individus les frappant à coups de poing et à coups de pied jusqu’à ce que l’un d’eux perde connaissance. Les agresseurs lui ont pris sa carte bancaire avant de prendre la fuite. Transportés à l’hôpital Saint-Joseph, ils se sont vu délivrer deux jours d’ITT. Trois suspects ont pu être retrouvés et placés en garde à vue.