Ils étaient trois âgés de 21 et 22 ans, le dernier avait 33 ans. Ils suivaient tous une formation d’élagueurs au lycée du Gros-Chêne, à Pontivy (Morbihan). Le 10 février, leur vie s’est arrêtée quand la voiture dans laquelle ils se trouvaient a quitté la route pour terminer sa course dans le canal de Nantes à Brest. Tous originaires de la région, les quatre hommes sont morts noyés, a fait savoir le procureur de la République de Lorient auprès de Ouest-France. D’après le magistrat, les quatre hommes présentaient des taux d’alcoolémie élevés, entre 0,90 et 2 grammes d’alcool par litre de sang.

L’accident se serait produit vers 20h30 le jeudi 10 février sur le chemin d’une soirée. Les corps n’ont été repêchés que le lendemain matin. Seules deux roues de la voiture dépassaient de l’eau à l’arrivée des secours. Sur place, les enquêteurs n’ont retrouvé aucune trace de freinage. L’enquête se poursuit pour déterminer comment le véhicule a pu quitter la chaussée. Cette nuit, il faisait très froid, mais la route n’était pas verglacée.