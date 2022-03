Plus de trois semaines de recherches mais toujours rien. A Montreuil-sur-Ille, au nord de Rennes (Ille-et-Vilaine), la famille de Fabrice Aubert est très inquiète. Depuis le mardi 15 février, elle n’a plus de nouvelles de cet homme âgé de 43 ans. La gendarmerie nationale, avec l’accord du procureur, vient de lancer un appel à témoins pour tenter de retrouver la trace du quadragénaire.

D’après la brigade d’Hédé-Bazouges qui mène l’enquête, Fabrice Aubert aurait « volontairement quitté son domicile le 15 février dernier dans l’après-midi, sans utiliser son véhicule personnel ». Alertée par la famille deux jours plus tard, la gendarmerie a ouvert une enquête pour disparition inquiétante et engagé des moyens de recherches humains, cynophiles et aériens pour tenter de localiser le quadragénaire. En vain. Depuis son départ, il n’a donné aucun signe de vie.

Potentiellement en état de désorientation

La personne recherchée est un homme de 1,67 m de corpulence maigre, aux yeux bleus et porteur de lunettes de vue. Il porte un anneau à l’oreille et arborait des tatouages à l’avant-bras droit et à l’épaule gauche. L’homme est potentiellement en état de désorientation. Toute personne susceptible de pouvoir aider les enquêteurs est invitée à contacter la gendarmerie de Hédé-Bazouges au 02 99 45 45 61.