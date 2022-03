Ciel, pas mon mari ! C’est une drôle de mésaventure qui est arrivée mardi matin à la femme d’un livreur du Valenciennois. Comme le rapporte France Bleu Nord, mardi vers 5h30 du matin, un homme de 38 ans a tenté de voler la voiture d’un livreur en train de déposer des journaux dans les rues d’Anzin, une commune limitrophe de Valenciennes. Sauf que le voleur ne s’est pas rendu compte que la femme du livreur était assise à l’arrière du véhicule.

L’homme était alcoolisé

Au bout d’une centaine de mètres, il réalise sa bévue et part remettre la voiture à l’endroit où il l’avait volé. Sauf que le livreur, forcément pas content, l’attendait et une bagarre a alors éclaté entre les deux hommes. Interpellé, le voleur était alcoolisé et a été testé positif aux stupéfiants​. Il a été placé en garde à vue pour vol et conduite en état d’ivresse. L’histoire ne dit pas si un suivi ophtalmologique lui a été prescrit…