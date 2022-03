Une femme âgée de 50 ans a été séquestrée pendant plusieurs heures dans une villa en construction du Grau d’Agde, dans l’Hérault. C’est en repérant un véhicule déclaré volé, mercredi en fin d’après-midi, par la fille de la victime que les policiers ont remonté la trace des kidnappeurs jusqu’à la victime.

L’homme âgé de 57 ans, interpellé au volant de la voiture volé a alors expliqué aux policiers de la brigade anticriminalité la raison pour laquelle il se trouvait au volant de ce véhicule. Avec son fils âgé de 32 ans, il avait enlevé sa propriétaire quelques heures plus tôt. Il souhaitait la forcer à rembourser plusieurs milliers d’euros qu’elle aurait volés à son ex-concubin, le frère de son ravisseur.

Menacée à l’aide d’une visseuse électrique

Pour tenter de lui extorquer la somme d’argent, la victime avait été attachée à une chaise et bâillonnée, et menacée à l’aide notamment d’une visseuse électrique. Munis de l’adresse où était retenue la femme, les policiers ont alors interpellé le second ravisseur.

Mais à l’intérieur de la villa, les policiers n’ont pas trouvé aucune trace de la femme… qui avait profité d’un moment d’absence des deux hommes pour se détacher et s’enfuir. Retrouvée errante dans la rue par des policiers, elle portait encore un morceau de ruban adhésif autour du cou.

L’ex-concubin nie avoir un lien avec cette séquestration

Le frère et oncle des ravisseurs a été interpellé à son domicile de Florensac. S’il a expliqué aux enquêteurs avoir évoqué ce vol d’argent aux membres de sa famille, il a nié avoir un quelconque lien avec cet enlèvement. Tous trois ont été mis en examen pour enlèvement et séquestration et placés en détention provisoire.