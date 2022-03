Vers 15h35, ce jeudi, un câble électrique est tombé sur la chaussée, « entraînant pour des raisons de sécurité » la coupure de l’autoroute A10 entre les échangeurs n°38 Saint-Aubin-de-Blaye et n°37 Mirambeau en direction de Poitiers, dans les deux sens de circulation​ dans ce secteur, a expliqué Vinci Autoroutes dans un communiqué,

Les équipes sont mobilisées sur place pour un retour au plus vite aux conditions normales de circulation. Depuis 15h50, sur l’A10, pour tous les véhicules circulant en direction de Poitiers, la sortie est obligatoire et l’entrée interdite à Saint-Aubin-de-Blaye (n°38) et, pour ceux qui roulent vers Bordeaux, la sortie est obligatoire et l’entrée interdite à Mirambeau (n°37).

Vinci Autoroutes recommande de bien s’informer avant tout déplacement sur ce secteur.