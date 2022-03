Corbeau russophobe. Une lettre anonyme et menaçante a été reçue par les gérantes d’un restaurant de spécialités russes installé à Lille, dans le Nord. Dans le contexte d’invasion de l’Ukraine par la Russie, c’est un acte qui attriste profondément les intéressées même si, fatalistes, elles s’attendaient à de telles initiatives.

« Vous n’avez plus qu’à quitter la France dans les meilleurs délais, vous ferez ainsi coup double car votre présence n’est absolument plus souhaitée en France, Vladimir [Poutine] vous expliquera pourquoi », peut-on lire sur cette lettre, ponctuée d’un « adieu » et signée par « Des Français adorateurs de la Démocratie et du respect des pays souverains ».

« Ça y est, on y est ! »

Des menaces à peine voilées que le restaurant Baba Yaga a tenu à publier sur sa page Facebook et intitulant le post d’un fataliste « Ça y est, on y est ! ». Pourtant, dès le 24 février dernier, sans doute parce qu’elles s’attendaient à être stigmatisées, les gérantes du restaurant avaient pris les devants : « Malgré la situation et tous ces événements terribles, Baba Yaga est et reste apolitique. Nous faisons la cuisine, par de politique et c’est déjà pas mal », avaient-elles écrit.

Une précision qui n’aura donc servi à rien. Contactées par nos confrères de La Voix du Nord, les deux commerçantes, l’une russe, l’autre ukrainienne, n’ont pas souhaité s’exprimer, expliquant qu’elles avaient déjà été la cible de menaces en 2014, lorsque la Russie avait envahi la Crimée.

Néanmoins, elles peuvent compter sur le soutien des internautes de toute la France et des clients du restaurant. « Nous sommes nombreux à être de tout cœur avec vous et ravi d’avoir découvert votre existence », assure Jacques sur la page Facebook de Baba Yaga. « Cette lettre est une honte. […] Je tiens à vous adresser tout mon soutien », renchérit Simon. « Votre présence est absolument carrément souhaitée !!», encourage Belinda. Et des commentaires réconfortants de ce type, il y en a déjà plus de 200.