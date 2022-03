Mardi, un homme de 25 ans a tenté de kidnapper deux enfants de 10 et 11 ans, près de leur école primaire, à Menton, alors qu’ils rentraient chez eux pour déjeuner. Les deux écoliers ont réussi à se débattre et à lui échapper et ont directement prévenu leur directrice qui a aussitôt contacté la police.

Il n'explique pas ses intentions

Interpellé le jour même alors qu’il rôdait toujours autour de l’école, cet individu a été placé en détention provisoire, a indiqué à 20 Minutes, Xavier Bonhomme, procureur de la République de Nice, confirmant des informations de Nice-Matin. « Il reconnaît les faits, sans expliquer ses intentions », a confié le commissaire Abdel Bouzelmat, chef de la circonscription de sécurité publique de Menton, interrogé par le quotidien local.

L’homme, originaire de l’arrière-pays mentonnais, était déjà sous contrôle judiciaire pour des antécédents de détention d’images pédopornographiques et avait l’interdiction d’entrer en contact avec des enfants. Le parquet de Nice a alors demandé l’ouverture d’une information judiciaire.