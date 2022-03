L’accident est survenu ce mercredi aux alentours de 3 heures. Un homme d’une trentaine d’années est décédé à Vénissieux, près de Lyon, après avoir été renversé par un poids lourd. La victime se trouvait sur le boulevard urbain sud et marchait en direction de Mions lorsque le véhicule l’a percutée, révèle Radio Scoop.

Les secours n’ont rien pu faire pour la sauver. Elle était déjà décédée à leur arrivée. Son identité n’a pas été communiquée. On ne sait pas non plus pour quelles raisons, l’homme était à pied sur le boulevard, en plein milieu de la nuit.

La circulation a été temporairement et partiellement coupée, le temps de l’intervention des pompiers.