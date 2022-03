Dimanche après-midi, une centaine de motos et de quads se sont élancés de Bron pour participer à un rodéo sauvage dans toute l’agglomération lyonnaise. Cinq personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre sur les communes de Lyon, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. Il s’agit de deux majeurs et trois mineurs, indique ce mardi la Sûreté du Rhône.

Les deux adultes devaient être jugés ce mardi après-midi en comparution immédiate alors que les adolescents devaient être présentés à un juge d’instruction en vue d’une mise en examen. Leurs véhicules ont été saisis.

« Durant leur périple », les cinq pilotes ont commis de nombreuses infractions, rappelle la Sûreté du Rhône : circulation à contresens, circulation sur les trottoirs en roue arrière, à « vitesse excessive tout en slalomant sur les voies de bus ».