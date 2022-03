Stupeur lundi après-midi à Angers. Vers 17 h, une voiture circulant sur la voie sur berge a subitement quitté la chaussée et est tombée dans la Maine, à proximité du cinéma Gaumont-Pathé, quartier Saint-Serge. Trois personnes se trouvaient à bord : un homme d’une trentaine d’années et deux enfants âgés de 5 et 8 ans. Dans le choc, le véhicule s’est retourné.

Par chance, plusieurs témoins, dont des policiers, ont assisté à la scène. Au moins trois personnes se sont jetées à l’eau pour leur porter secours, rapporte Le Courrier de l'ouest. Les deux enfants ont été extraits assez rapidement et se trouvent hors de danger. En état de choc, ils ont été conduits à l’hôpital. Le conducteur, lui, a été transporté dans un état grave au CHU d'Angers. Son pronostic vital était engagé.

Une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer.