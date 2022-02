Scène étonnante, samedi, près de Seynes (Gard), un village de quelque 160 habitants. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour porter secours à un parapentiste, dont la voile s’est coincée dans un arbre, tout près d’une piste d’envol.

