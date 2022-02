Puisque la chaudière est en panne, et si on se faisait un petit barbecue à l’intérieur pour se réchauffer ? Voilà la (très mauvaise) idée qu’a eu une famille du Territoire de Belfort vendredi. Mais la soirée s’est très mal terminée, rapporte L'Est Républicain.

Ces quatre adultes, deux sexagénaires et deux trentenaires, ainsi que deux enfants de 9 et 11 ans ont été gravement intoxiqués au monoxyde de carbone. Ils ont dû être évacués par les pompiers de l’hôpital Nord Franche-Comté. « C’était une intoxication importante », a révélé un soldat du feu au quotidien régional.