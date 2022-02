Une collision entre un TER et un camion benne a eu lieu ce jeudi en milieu de matinée à Hochfelden dans le Bas-Rhin, au niveau de la rue du Général Gouraud. L’accident s’est produit sur un passage à niveau. Le train a déraillé et est immobilisé sur la voie. La préfecture indique dans un communiqué qu’un premier bilan fait état de six personnes blessées dont une grièvement. Cette dernière a été évacuée sur l’hôpital de Hautepierre. Une cinquantaine de passagers étaient dans le train.

Le Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin (SDIS 67) indique que des moyens importants sont mobilisés et se rendent sur les lieux de l’accident, notamment via la RD421. Il est recommandé d’éviter le secteur.

Accident | D25, #Hochfelden, Rue du Général Gouraud, au passage à niveau à hauteur de Météor. Un camion et un TER seraient impliqués, prudence. Les barrières des passages à niveau dans le secteur sont fermées, notamment à #Dettwiller. pic.twitter.com/Mjw1xRITEt — Info Trafic Alsace (@ITA6768) February 24, 2022

La route étant coupée au niveau du carrefour D25/D421, une déviation par la D25 et D670 via Mutzenhouse et Schwindratzheim a été mise en place.