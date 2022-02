Des policiers et un pompier ont été agressés dans la soirée de mardi à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques lors d’une intervention pour une tentative de suicide. L’homme, un septuagénaire qui cherchait à mettre fin à ses jours, n’a pas hésité à balancer de l’eau bouillante sur trois agents des forces de l’ordre et à mordre un doigt de l’un membre des secours. Un autre policier a également été frappé, rapportent France Bleu et Sud Ouest.

L’un des agents a été brûlé au premier et deuxième degré. Deux jours d’ITT lui ont été délivrés. L’agresseur a été placé dans une structure adaptée car il souffrirait de troubles psychologiques. Une enquête a été ouverte. Plusieurs plaintes devraient être déposées.