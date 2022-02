Un médecin soupçonné de trafic de faux pass sanitaires a été interpellé cette semaine à Fouesnant, a-t-on appris auprès des gendarmes du Finistère. L’enquête a démarré en septembre après la publication de messages sur les réseaux sociaux indiquant qu’un médecin généraliste était susceptible de délivrer des pass sanitaires frauduleux.

L’audition de plusieurs habitants ayant eu recours aux services du médecin a permis aux enquêteurs de mettre à jour ce trafic. Avec l’appui de l’antenne rennaise de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique et de la compagnie de gendarmerie, le praticien a été interpellé et placé en garde à vue.

De fausses attestations contre rémunération

Ce dernier a reconnu « avoir établi entre 400 et 450 fausses attestations contre rémunération », précisent les gendarmes du Finistère sur leur page Facebook. Une information judiciaire pour établissement de faux documents sanitaires, mise en danger de la vie d’autrui et escroquerie au préjudice de la Caisse primaire d’assurance maladie a été ouverte.

Présenté mercredi devant le parquet de Quimper, le médecin a été placé sous contrôle judiciaire et a donc interdiction d’exercer.