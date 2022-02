Un incident s’est produit ce mercredi matin sur le site de l’entreprise Goëmar à Saint-Jouan-des-Guérets près de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), a-t-on appris auprès des pompiers. Alors qu’un camion venait livrer de l’acide chlorhydrique, une fuite s’est produite dans la matinée et environ 1.500 litres de ce produit toxique et dangereux se sont répandus au sol. Alertés, une quarantaine de pompiers, dont une équipe spécialisée dans les risques chimiques, sont rapidement intervenus pour diluer et récupérer l’acide chlorhydrique.

Pendant l’intervention, qui s’est achevée dans le courant de l’après-midi, la cinquantaine de salariés présents sur le site a été confinée, précise Ouest-France. Trois d’entre eux ont été légèrement blessés, deux ayant été conduits à l’hôpital de Saint-Malo. Tout risque de pollution a été écarté après cet incident.