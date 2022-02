En 2015, c’est le bassin Saint-Pierre, dans le centre-ville de Caen ( Calvados), qui avait été aménagé à la suite de noyades, rappelle Ouest-France. Des rambardes de sécurité avaient été installées et des kits de sauvetage donnés aux bars à proximité. Ce sont désormais les rives de l’Orne, un peu plus loin, qui sont dans le viseur. Une pétition vient d’être lancée par la famille d’Olivier Louise, un jeune homme de 23 ans décédé en juillet 2021 après une chute dans le fleuve, relate le quotidien régional.

« Nous souhaiterions qu’il y ait plus de protections tout le long des quais, avec des rambardes et/ou des caméras de vidéosurveillance », demande Émilie, la sœur de la jeune victime qui pointe aussi « le manque de lumière » dans le secteur. Originaire d’une commune voisine, Olivier aurait regardé la finale de l’Euro de football dans un bar de Caen, ce 11 juillet 2021, retrace Actu.fr.

L’enquête avait conclu à une chute accidentelle

Il avait été vu pour la dernière fois, un peu plus tard, attablé au bord du fleuve, quai de Juillet. Les trois autres personnes qui étaient avec lui auraient affirmé avoir quitté les lieux entre 21h30 et 22h. L’autopsie a établi la mort d’Olivier vers 22h30. La famille endeuillée, elle, cherche toujours des réponses sur le déroulé exact de la soirée. Le corps sans vie d’Olivier avait été retrouvé le vendredi suivant. L’enquête a conclu à une chute accidentelle.

Interrogée par Ouest-France, la ville, bien consciente « que rien ne peut apaiser la peine et la douleur d’une famille », estime qu’il « est clair que chaque mètre de l’Orne ou du canal ne pourra être pleinement sécurisé ». « Il appartient à celles et ceux qui sortent en groupe de prendre soin les uns des autres. C’est la première des solidarités », préconise-t-elle.