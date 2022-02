Une petite vidéo pour officialiser son nouvel amour. Le footballeur Adil Rami a posté ce lundi une vidéo où on le voit embrasser Léna Guillou, candidate de téléréalité et influenceuse, accompagné des hashtags « onlesauralesmechants » et « truelove ». La jeune femme est connue pour avoir participé aux émissions Les Marseillais à Dubaï en 2021 et les Princes et Princesses de l’amour en 2022.

L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille ne s’était pas affiché avec une femme depuis sa rupture avec Pamela Anderson en 2019. Il avait publié un livre Autopsie (éditions Hugo Sport) en 2020 où il démentait avoir été violent envers son ancienne compagne. L’actrice américaine avait publié une série de photos et vidéos de ses blessures à la main, qu’elle attribuait au footballeur.

Trois ans après, Adil Rami semble avoir mis cette histoire derrière lui. Il se montre particulièrement heureux et tendre avec l’élue de son cœur.