Un homme a été placé en garde à vue après le meurtre par balle vendredi d’un commerçant à Bobigny (Seine-Saint-Denis) et la séquestration de son ex-compagne, a-t-on appris lundi de sources proche de l’enquête et judiciaire. Les faits se sont déroulés vendredi peu avant 20 heures lorsqu’un homme, âgé de 37 ans, a été retrouvé mort par balle dans son restaurant situé dans une cité du centre-ville de Bobigny, a indiqué une source proche de l’enquête.

Il a été touché à la joue, au thorax et au bras, selon cette même source, précisant que « les motivations du meurtre sont floues ». Le frère de la victime était également visé. Il a été blessé par balle dans la même cité et s’est rendu de lui-même à l’hôpital. Il présentait deux impacts de balle au bras mais son pronostic vital n’était pas engagé, poursuit cette source.

Interpellé par le Raid

Non loin du lieu du meurtre, le suspect a séquestré son ex-compagne et sa famille présente dans l’appartement et lui a affirmé avoir tué le commerçant, selon une source proche de l’enquête. L’auteur des faits a été interpellé par les équipes du Raid. Il est placé en garde depuis vendredi soir. La juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris a été saisie samedi de l’enquête pour, notamment, « meurtre avec préméditation et en bande organisée » et « séquestration », selon le parquet de Paris, sollicité par l’AFP.