Un accident impliquant un TER et une voiture s’est produit ce lundi matin à Lanester dans le Morbihan, rapporte Ouest-France. Vers 7h30, un véhicule s’est engagé sur un passage à niveau avant de rester immobilisé au milieu des voies. Un train qui circulait sur l’axe Lorient-Vannes n’a pu éviter la collision. Le choc a été très violent et le véhicule a été éjecté à plus d’une dizaine de mètres du lieu de l’accident, précise le quotidien.

Âgé de 37 ans, le conducteur de la voiture est décédé sur le coup. Aucune personne n’a été blessée à l’intérieur du train qui transportait 68 passagers. Interrompu dans les deux sens après la collision, le trafic ferroviaire a repris progressivement dans le secteur en milieu de matinée.