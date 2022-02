Ce lundi vers 8 h, une femme qui circulait à pied a été heurtée par un TGV en pleine voie, entre les communes de Tonneins et Aiguillon, dans le Lot-et-Garonne. Les équipes spécialisées et les gendarmes ont été mobilisés pour intervenir sur place. On ignore les circonstances exactes du drame.

🔴8h10 #Infotrafic #TERNA

Le trafic est interrompu ❌ sur l'axe #Marmande ↔ #Agen. Une personne a été heurtée par un train entre #Tonneins et #Aiguillon.

Les équipes spécialisées sont sur place et en cours d'intervention.

N'hésitez pas à nous solliciter si besoin 📲 pic.twitter.com/gH7I36vYy9 — TER NVELLE-AQUITAINE (@TERNouvelleAQ) February 21, 2022

Le trafic a été entièrement interrompu dans les deux sens entre Marmande et Agen. Des bus de substitution ont été déployés en relais par la SNCF. La reprise du trafic est envisagée pour 12h. La circulation des trains est également très perturbée sur la ligne Bordeaux-Agen.