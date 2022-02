Grave accident ce dimanche matin dans le centre-ville de Lille. Plus précisément au niveau du grand boulevard de la Liberté et de la rue Watteau. Peu avant 5 heures, rapporte La Voix du Nord, deux voitures se sont percutées pour des raisons et des circonstances qui restent à déterminer. Dans le choc, les deux véhicules ont été éloignés de plus d’une dizaine de mètres.

Dans l’une des deux voitures, une Peugeot 106, un jeune homme de 26 ans est décédé et les deux autres passagers, âgés d’une trentaine d’années, sont blessés. L’un d’eux était en arrêt cardiorespiratoire à l’arrivée des secours, précisent nos confrères. Le ou les occupants de l’autre véhicule impliqué dans l’accident, une BMW, ont pris la fuite.