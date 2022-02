Une randonneuse de 25 ans a été tuée par balle, ce samedi après-midi dans le Cantal, dans un accident de chasse, a-t-on appris auprès des gendarmes et du parquet.

La jeune femme est décédée sur place après avoir reçu une balle perdue vers 15 heures lors d’une battue aux sangliers qui a démarré dans l’Aveyron voisin et se déroulait, au moment des faits, sur la commune de Cassaniouze (Cantal), a-t-on précisé de même source, confirmant une information du journal local La Montagne.

Selon le parquet, l’auteur du coup de feu mis en cause est une jeune femme de 17 ans. Testée négative aux stupéfiants et à l’alcool, elle a été transférée à l’hôpital en état de choc. Une enquête a été ouverte du chef d’homicide involontaire et confiée à la brigade de recherche d’Aurillac, selon le parquet.